Париж, , 16:03 — REGNUM Елисейский дворец во Франции, официальная резиденция президента, объявил о завершении телефонного разговора глава Франции и Украины, сообщает Le Parisien.

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон Gov.ua

По информации Елисейского дворца, президент Франции Эммануэль Макрон и глава Украины Владимир Зеленский начали переговоры в 11:30 утра по парижскому времени. Подробности разговора пока не сообщаются.

Это первая телефонная беседа, которая состоялась между главами Франции и Украины после 16 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, Елисейский дворец во Франции анонсировал переговоры глав Франции и Украины 1 августа 2022 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Франции анонсировали переговоры Макрона и Зеленского