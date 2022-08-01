Париж, 1 августа 2022, 16:03 — REGNUM Елисейский дворец во Франции, официальная резиденция президента, объявил о завершении телефонного разговора глава Франции и Украины, сообщает Le Parisien.
По информации Елисейского дворца, президент Франции Эммануэль Макрон и глава Украины Владимир Зеленский начали переговоры в 11:30 утра по парижскому времени. Подробности разговора пока не сообщаются.
Это первая телефонная беседа, которая состоялась между главами Франции и Украины после 16 июня.
Как сообщало ИА REGNUM, Елисейский дворец во Франции анонсировал переговоры глав Франции и Украины 1 августа 2022 года.
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