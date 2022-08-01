Париж, 1 августа, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Елисейский дворец во Франции, официальная резиденция президента, объявил о завершении телефонного разговора глава Франции и Украины, сообщает Le Parisien.

Gov.ua Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон

По информации Елисейского дворца, президент Франции Эммануэль Макрон и глава Украины Владимир Зеленский начали переговоры в 11:30 утра по парижскому времени. Подробности разговора пока не сообщаются.

Это первая телефонная беседа, которая состоялась между главами Франции и Украины после 16 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, Елисейский дворец во Франции анонсировал переговоры глав Франции и Украины 1 августа 2022 года.