Владимир, 1 августа, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Во Владимирской области 1 августа выявлено 38 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Тест на COVID-19

Всего в области зарегистрировано 152 тыс. 885 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 148 тыс. 840 пациентов, в том числе шесть — за последние сутки.

За весь период скончались 3500 человек. Подтвержден один новый летальный случай.