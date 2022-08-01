Донецк, , 16:01 — REGNUM В результате продолжающихся обстрелов Донецка со стороны вооружённых формирований Украины погибли три человека. Об этом 1 августа в эфире Первого канала сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Донецк. Здания на Киевском проспекте Татьяна Полоскова © ИА REGNUM

Он также добавил, что ещё 15 человек получили ранения.

«Кроме того, продолжаются обстрелы тяжелой артиллерией, они никуда не ушли. К сожалению, трое погибших и 15 человек раненых, в том числе один ребёнок», — уточнил Кулемзин.

Также, по его словам, до пяти человек возросло число пострадавших от противопехотных мин «Лепесток», разбросанных украинскими боевиками в Донецке.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня на 1 августа, вооружённые украинские формирования в течение десяти минут выпустили 11 снарядов «натовского» калибра 155 мм по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка.

Читайте также: Боевики ВСУ обстреляли Донецк из «Града»

Уточняется, что обстрел Кировского района Донецка со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 13:50 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено шесть снарядов калибра 155 мм. В 14:00 ВСУ выпустили ещё пять снарядов калибра 155 мм по Куйбышевскому району Донецка.

Ранее по теме: ВСУ выпустили по Донецку за десять минут 11 снарядов калибра 155 мм — СЦКК