Донецк, 1 августа, 2022, 16:01 — ИА Регнум. В результате продолжающихся обстрелов Донецка со стороны вооружённых формирований Украины погибли три человека. Об этом 1 августа в эфире Первого канала сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Татьяна Полоскова ИА REGNUM Донецк. Здания на Киевском проспекте

Он также добавил, что ещё 15 человек получили ранения.

«Кроме того, продолжаются обстрелы тяжелой артиллерией, они никуда не ушли. К сожалению, трое погибших и 15 человек раненых, в том числе один ребёнок», — уточнил Кулемзин.

Также, по его словам, до пяти человек возросло число пострадавших от противопехотных мин «Лепесток», разбросанных украинскими боевиками в Донецке.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня на 1 августа, вооружённые украинские формирования в течение десяти минут выпустили 11 снарядов «натовского» калибра 155 мм по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка.

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Уточняется, что обстрел Кировского района Донецка со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 13:50 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено шесть снарядов калибра 155 мм. В 14:00 ВСУ выпустили ещё пять снарядов калибра 155 мм по Куйбышевскому району Донецка.

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