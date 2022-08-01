София, 1 августа, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Очередным руководителем временного (технического) правительства Болгарии может стать действующий министр труда и социальной политики Гылыб Донев. Об этом 1 августа сообщает БТВ.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

Согласно официальной информации, 1 августа своим специальным указом президент Болгарии Румен Радев утвердил полный список нового Совета министров. Детали документа не разглашаются, они будут объявлены завтра, 2 августа.

По предварительным данным, в новом правительстве, помимо Донева, будут присутствовать бывший министр транспорта Болгарии Христо Алексиев и бывший руководитель спецопераций МВД Петар Демерджиев.