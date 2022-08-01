Волгоград, , 16:11 — REGNUM В Волгоградской области с января по июль 2022 года более 20 тысяч человек получили статус самозанятых, сообщает 1 августа региональный комитет экономической политики и развития.

Центр «Мой бизнес» Пресс-служба администрации Липецкой области

Специальным налоговым режимом пользуются уже 72,2 тысячи волгоградских предпринимателей. Для сравнения, за аналогичный период 2021 года количество самозанятых в Волгоградской области составляло 38,1 тысячу человек. Кроме того, в регионе растёт и количество обратившихся за господдержкой — в 2021 году этой мерой воспользовались 1,8 тысячи самозанятых, а с начала 2022 года свыше 2,3 тысячи индивидуальных предпринимателей.

С 1 августа года зарегистрироваться в качестве самозанятого можно через сайт Госуслуг.