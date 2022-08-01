Санкт-Петербург, 1 августа, 2022, 16:02 — ИА Регнум. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» увеличил количество дежурных бригад и понизил до минимально разрешённого уровень воды в приемных резервуарах перед надвигающимся циклоном «Фрида», который принесет в Северную столицу сильные дожди. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщили 1 августа в пресс-службе предприятия.

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане под дождем

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 1 и 2 августа в городе на Неве объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за ухудшения погодных условий. Надвигающийся со стороны Калининграда циклон «Фрида» к вечеру 1 августа принесет в регион очень сильные дожди.

«По предварительным расчетам, облако надвигается со стороны Псковской области и пройдет через Петродворцовый в сторону Приморского и Курортного районов города», — сообщили в пресс-службе добавив, что на особом контроле предприятия находится работа системы канализации на «уязвимых» к подтоплениям адресах.

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» заблаговременно подготовило сети и ключевые объекты водоотведения к приему интенсивных осадков. Для этого на дежурство заступили 72 бригады петербургского Водоканала. А в ночь на 2 августа на дежурство заступят десять бригад, оснащенных специализированной откачивающей техникой. Для откачки воды и предотвращения возникновения скоплений воды на перекрестке улиц Парашютная и Репищева размещена насосная станция.

«Этот адрес является наиболее «уязвимым» для подтоплений в период сверхрасчетных осадков (более 7,2 мм осадков за 20 мин, — прим. ред.)», — заметили в Водоканале.

Кроме того, специалисты заранее понизили до минимально разрешённого уровень воды в приемных резервуарах главных насосных станций на канализационных очистных сооружениях. А также подготовили к заполнению резервные емкостные сооружения очистных сооружений города.