Париж, , 16:00 — REGNUM Антиковидные ограничения для въезжающих в страну и для покидающих её отменены во Франции с 1 августа, пишет Minute. Правительство Франции больше не может вводить их просто по своему усмотрению.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Уточняется, что во Франции отменены вакцинные пропуска, а также тесты на коронавирус.

Теперь, если возникнет инициатива восстановления антиковидных ограничений, правительство сможет ввести их только после получения от парламента специального разрешения.

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