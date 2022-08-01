Париж, 1 августа, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Антиковидные ограничения для въезжающих в страну и для покидающих её отменены во Франции с 1 августа, пишет Minute. Правительство Франции больше не может вводить их просто по своему усмотрению.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Уточняется, что во Франции отменены вакцинные пропуска, а также тесты на коронавирус.

Теперь, если возникнет инициатива восстановления антиковидных ограничений, правительство сможет ввести их только после получения от парламента специального разрешения.