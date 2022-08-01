Кемерово, , 15:59 — REGNUM В Кемеровской области с начала сезона в больницы с жалобами на присасывание клещей обратились 25 519 человек, из них детей и подростков — 5112 человек (20%). Об этом сообщило региональное управление Роспотрубнадзора.

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Только за последнюю неделю к медиком по поводу присасывания клещей обратился 261 человек, в том числе 62 ребёнка.

По официальным данным, на территории региона зарегистрированы 53 случая клещевого вирусного энцефалита, 115 случаев иксодового клещевого боррелиоза.