Липецк, 1 августа, 2022, 15:58 — ИА Регнум. В Липецкой области 1 августа выявлено 34 новых случая заражения коронавирусом — на два меньше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

(сс) Morteza Jabberian. Mehr News Agency Тест на COVID-19

Госпитализирован за сутки один человек. Всего зарегистрировано 153 тыс. 925 случаев заражения.

За весь период наблюдения 149 тыс. 701 человек выписан, в том числе 17 — за последние сутки.

За весь период скончались 3808 человек. Подтвержден один новый летальный случай.