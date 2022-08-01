Цхинвал, , 15:57 — REGNUM Президент Южной Осетии Алан Гаглоев убыл из республики в Москву с рабочим визитом. Об этом 1 августа сообщает пресс-служба главы государства.

Алан Гаглоев Центральная избирательная комиссия Республики Южная Осетия

«Состоится рабочая встреча с заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрием Козаком», — отметилив пресс-службе.

Сообщается, что на переговорах планируется обсудить двусторонние отношения государств, включая повышение размера зарплат и пенсий для сотрудников госведомств.

Напомним, ранее Гаглоев посещал Москву в середине июня. Тогда он обсуждал вопроса по проведению референдума об объединении республики с Россией.