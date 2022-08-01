Москва, , 15:56 — REGNUM Мир живет в условиях гибридной войны — войны, при которой используются любые доступные средства воздействия на противника, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший преподаватель кафедры Государственного управления и политических технологий Государственного университета управления, к. п. н Артём Кирка.

Косово Turdocs.com

«Сейчас против России используются все формы влияния, в том числе через ее союзников либо в наиболее чувствительных для нас геополитических зонах.

Посудите сами: конфликтные ситуации в среднеазиатских республиках, откровенно провокационное поведение Румынии и Молдавии в приднестровском кейсе, Шпицберген, блокада Калининграда, весьма странное поведение Казахстана, а теперь и конфликт между Сербией и Косово, причина которого несопоставима с потенциальным масштабом столкновения и количеством возможных жертв.

Чем больше очагов напряженности в зоне российских интересов — тем лучше нашим геополитическим оппонентам. Конечно же, то, с какой скоростью Косово перенесло на месяц запрет на сербские документы после соответствующего заявления посла США самым явным образом демонстрирует, кто командует парадом в этом кейсе.

Понятие «стабильности» для НАТО в рамках данного конфликта означает сохранение текущего положения дел, а также обеспечение безопасности Косово, возможность непризнанной нами республики и дальше продолжать свою откровенно провокационную политику в отношении Сербии.

Сохранение самостоятельности Косово для политических субъектов, стоящих за НАТО, крайне важно как с геополитической точки зрения, так и в имиджевом контексте. Не секрет, что украинский кейс ощутимо подмочил репутацию НАТО и любой повод, способный каким-то образом сработать на усиление политической субъектности этой организации несомненно будет использован.

Продолжение агрессивной политики руководства Косово однозначно приведет к вооруженным столкновениям с сербскими силами, а следом подключению к конфликту сил Североатлантического альянса с «миротворческой» миссией, при которой будет обеспечиваться безопасность только одной стороны и это явно не Сербия.

Сербия — довольно болезненная для России тема как по объективным историческим причинам, так и из-за крайне неприятного для нашей национальной гордости бэкграунда конца 90-х годов. Однако на открытый конфликт с НАТО из-за ситуации в Косово Россия в текущих условиях также не пойдет, по крайней мере, пока.

Не исключено, что мы вновь ограничимся заявлениями по дипломатической линии, особенно учитывая временную условную заморозку конфликта на один месяц. В том, что эта заморозка, действительно, условная нет никаких сомнений – приграничные столкновения будут продолжаться и далее.

Также хочется отметить, что примерно в это же время только 108 лет назад началась Первая Мировая война. И, к слову, формально после трагических событий в Сербии. Остается надеяться, что конфликт из-за автомобильных документов не перерастет в нечто большее», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в случае «угрозы стабильности» на севере самопровозглашенного Косово пригрозила вмешаться международная миссия под эгидой НАТО в непризнанной республике (KFOR).

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