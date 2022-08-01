Штат Калифорния, США, , 16:21 — REGNUM Известная актриса Эмбер Хёрд была вынуждена продать свой особняк в Калифорнии (США), чтобы выплатить экс-супругу Джонни Деппу компенсацию по судебному иску. Об этом сообщило издание Daily Mail 1 августа.

Эмбер Хёрд в роли Бахи Миллер Цитата из х∕ф «Никогда не сдавайся». Реж. Джефф Уодлоу. 2008. США

Так, цена продажи составила $1 млн, что в два раза больше той суммы, которую Хёрд отдала за этот же дом несколькими годами ранее. Общий размер компенсации, которую предстоит выплатить Хёрд, составляет $8,3 млн.

Ранее ИА REGNUM опубликовало подробный разбор истории конфликта между Эмбер Хёрд и Джонни Деппом. В начале июня 2022 года присяжные признали актрису виновной в клевете на бывшего супруга по делу о защите его чести и достоинства.

Читайте ранее в этом сюжете: Эмбер Хёрд и Джонни Депп — конфликт на фоне культуры отмены: проиграли все