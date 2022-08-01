Москва, 1 августа, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Законопроект о запрете усыновления, а также передачи под опеку российских сирот в семьи из граждан из недружественных стран, внесли в Госдуму парламентарии разных фракций во главе с Леонидом Слуцким (ЛДПР) и Ниной Останиной (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM 1 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

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Уже многие годы «коллективный Запад» подменяет понятия добра и зла, разрушает традиционные семейные устои и нравственные ценности, приводят аргументы авторы инициативы.

По состоянию на начало 2021 года, по данным Федерального статистического наблюдения «Сведения о выявлении и устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», на воспитании в семьях иностранных усыновителей находится 17 498 детей-сирот.

Законопроектом предлагается установить запрет на усыновление и передачу под опеку российских детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданам иностранных государств, входящих в утвержденный правительством России перечень иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации. При этом предложенный законопроектом подход позволяет в будущем, если страна перестанет совершать недружественные действия в отношении Российской Федерации, снять соответствующий запрет без внесения изменений в Семейный кодекс Российской Федерации, указали авторы.

Сейчас детей-граждан РФ не могут усыновлять граждане США.

Ранее правительство утвердило список недружественных стран. В списке — 48 стран: все 27 государств Евросоюза, а также США, Канада, Великобритания (включая подконтрольные территории), Украина, Черногория, Швейцария, Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино и Северная Македония.

Статистика

Доля иностранного усыновления российских детей-сирот падает с каждым годом, отмечают в Госдуме. Так, в 2021 году иностранными гражданами было усыновлено 69 детей-сирот (из них детей-инвалидов — 7), в 2020 году — 38 детей-сирот (из них детей-инвалидов — 3), в 2017 году — 380 детей-сирот (из них детей-инвалидов — 38). А в 2010 году (до принятия федерального закона от 28.12.2012 года № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации») иностранные граждане усыновили 3 355 детей-сирот (из них детей-инвалидов — 148).