Москва, 1 августа, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Экс-командир группы «Альфа», полковник Управления «А» ЦСН КГБ/ФСБ в отставке Михаил Головатов скончался в возрасте 72 лет. Некролог опубликован 1 августа на сайте совета Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

Василий Иванов ИА REGNUM Михаил Васильевич Головатов, полковник в отставке, руководитель группы «Альфа» КГБ ФСБ в 1991-1992 гг

Командование группой «А» Головатов принял в период августовских событий 1991 года. Ему удалось сохранить уникальный коллектив профессионалов и единомышленников, отмечают в ассоциации.

«Михаил Васильевич принадлежал к славной когорте ветеранов первого состава Группы «А», заложивших традиции легендарной «Альфы», — говорится в сообщении.

Головатов входил в число ключевых фигур, отстаивавших интересы России в контексте обвинений и судебного преследования со стороны официальной Литвы относительно участия советских военных и спецслужб в событиях января 1991 года в Вильнюсе.

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