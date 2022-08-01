Приштина, , 16:04 — REGNUM Министр внутренних дел Косово Джеляль Свечля 1 августа в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Косово Альбином Курти прокомментировал ситуацию на севере Косово.

Джеляль Свечля Facebook.com/Xhelal-Sveçla

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик заверил граждан Косово и соседних стран, что выданные на КПП временные свидетельства будут удостоверять граждан с сербскими паспортами на всей территории Косово.

По словам Свечли, в ходе перестрелки 31 июля были ранены 11 граждан Косово, они получили необходимое лечение. Несколько полицейских машин и машин албанцев были повреждены «нелегальными вооруженными структурами», возбуждено следствие.

Политик подчеркнул, что в правительстве Косово готовы предоставить гражданам дополнительную информацию по запросу.

31 июля 2022 года в связи с началом перерегистрации автомобилей с сербскими номерами в Косово на границе между Северной и Южной Митровицей начали возводить баррикады, сербское население заблокировало два КПП на въезде в Косово. На строительство баррикад отреагировали власти Косово, в боевой режим пришла миссия НАТО в Косово KFOR, армия Сербии стала стягиваться к границе с Косово. В результате отдельных перестрелок получили ранения представители сербской и албанской сторон.

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