Таллин, , 15:54 — REGNUM

Эстония Pixabay.com

Городская управа курортного города Хаапсалу (западная Эстония) планирует организовать перезахоронение на кладбище останков погибших в годы Первой и Второй мировых войн воинов, чьи монументы установлены в городской черте.

Об этом сообщил эстонский портал stolitsa. ee со сылкой на местные власти. При этом речь идет исключительно о памятниках советским и российским воинам. Власти аргументировали свое решение желанием вывести такие памятники с оживленных путей движения как транспорта, так и пешеходов.

«Местоположение военных могил со временем оказалось посреди оживленных путей перемещения как пешеходов, так и автотранспорта. Это не подходит для сохранения достойного покоя могил», — заявил мэр Хаапсалу Урмас Суклес.

По его словам, мэрия намерена ходатайствовать перед министерством обороны о перезахоронении останков погибших военных на старое городское кладбище.

Суклес напомнил, что в Хаапсалу по адресу Пости, 45, расположен комплекс могил военного времени, в котором три захоронения взяты на учет как памятники истории. Две братские могилы относятся ко времени Второй мировой войны — в одной погребены жертвы нацистского террора и во второй — останки погибших во Второй мировой. В третьей братской могиле похоронены погибшие в Первую мировую войну.