Новосибирск, 1 августа, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Суд изменил меру пресечения бывшему заместителю прокурора Новосибирской области Андрею Турбину. Он отпущен из-под стражи под домашний арест.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

«Постановление районного суда о продлении срока содержания под стражей отменено с вынесением нового постановления об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста с установлением определенных ограничений», — сообщает редакция «НГС Новости» со ссылкой на канцелярию по уголовным делам апелляционной инстанции Новосибирского областного суда.

Напомним, что Турбин был задержан в феврале 2022 года по подозрению в получении взяток в особо крупном размере.