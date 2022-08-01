Мурманск, 1 августа, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Власти Мурманской области сделают всё, чтобы запретить сотруднице консульства Норвегии Элисабет Эллингсен, ранее заявившей о своей ненависти к русским в одной из гостиниц Мурманска, появляться в регионе и вообще в России. Об этом 1 августа заявил губернатор региона Андрей Чибис в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Kremlin.ru Андрей Чибис

«Она пока находится, по нашим данным, на территории Мурманской области. Сейчас мы ведем работу в том числе с дипломатическим ведомством Норвегии, но я убежден, что такому человеку на территории нашей области и нашей страны не место, и мы будем делать все для того, чтобы больше эта девушка у нас не появлялась», — сказал он.

Также Чибис подчеркнул, что, находясь в нашей стране, неприемлемо оскорблять Россию и русских, и российские власти этого не потерпят.

«Быть у нас в стране, не уважать и не любить наших людей, еще и оскорблять их — мы этого не потерпим. Недопустимо такое поведение, это позиция моя, это позиция наших людей», — пояснил губернатор региона.

Как сообщало, 30 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала, что заявления сотрудницы консульства Норвегии в Мурманске по административным вопросам Элисабет Эллингсен, устроившей скандал в одной из гостиниц города и заявившей о своей ненависти к русским, являются возмутительным актом ненависти, национализма и ксенофобии, на который министерство иностранных дел России готовит варианты ответа.

Отметим, ранее в ряде телеграм-каналов появилась видеозапись с камер наблюдения в мурманской гостинице, на которой Эллингсен высказывает крайнее недовольство тем, что её попросили подождать, когда будет закончена уборка в её номере и кричит о том, что она «ненавидит русских».