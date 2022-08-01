Париж, 1 августа, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Сумма российских активов, замороженных во Франции, составляет 1,2 млрд евро, сообщает Le Parisien.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Франции

Гийом Валетт-Валла, руководитель Tracfin, разведывательной службы министерства экономики и финансов Франции, которая занимается, в частности, отслеживанием российских активов, объявил, что сумма этих активов, замороженных во Франции, составляет 1,2 миллиарда евро.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень безработицы в еврозоне в июне не изменился и составил 6,6%, что является самым низким показателем с 1998 года.

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