Чебоксары, 1 августа, 2022, 15:46 — ИА Регнум. По делу о банкротстве ГУП «Чувашавтотранс» стали известны итоги торгов по одному из новочебоксарских лотов. Имущество АТП было разбито для продажи на три части, одну из которых выкупает житель Чеченской Республики. Договор купли-продажи с ним заключён, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru ГУП «Чувашавтотранс»

На торги выставлялось недвижимое и движимое имущество Новочебоксарского АТП, которое входило в структуру «Чувашавтотранса». Филиал расположен на Коммунальной улице в Новочебоксарске. В состав лота включены, в частности, две стоянки, сооружение дорожного транспорта, тепловой узел, насосная установка, право аренды земельного участка площадью 10 680 кв. метров для содержания и эксплуатации производственной базы и подъездной автодороги.

Начальная цена аукциона составила16 660 818,43 рубля, шаг торгов — 666 432,74 рубля. По результатам открытых торгов посредством публичного предложения цена снижена до15 330 000 рублей.

В документе отмечается, что победителем торгов стал Борис Крылов из Чечни, с которым заключён договор купли-продажи по цене предложения15 330 000 рублей.

Напомним, что в рамках дела о банкротстве ГУП «Чувашавтотранс» имущество филиала предприятия в Новочебоксарске выставлялось на торги тремя лотами.

Как сообщало ИА REGNUM, ГУП «Чувашавтотранс» признан банкротом в сентябре 2018 года. Это был единственный в республике государственный перевозчик. До конкурсного производства он обслуживал более 230 городских и пригородных маршрутов, два междугородных и 23 межобластных.