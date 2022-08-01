Вашингтон, 1 августа, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Китай, участвующий в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), должен участвовать и в переговорах по ядерному вооружению. Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«У Китая также есть обязательство, как у члена ДНЯО… участвовать в переговорах, которые снизят риск просчётов и решат вопросы, связанные с дестабилизирующей военной динамикой», — отметил американский лидер в преддверии конференции по ДНЯО.

С 1 по 26 августа в Нью-Йорке пройдёт обзорная конференция Договора о нераспространении ядерного оружия. Это главное событие в сфере ядерного нераспространения и разоружения, происходящее раз в пять лет.

Как сообщало ИА REGNUM, только Китай не предоставляет никакой информации о ядерном компоненте своих вооружённых сил среди пяти государств, официально обладающих ядерным оружием согласно ДНЯО.

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