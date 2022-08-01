Воронеж, , 15:42 — REGNUM Мэр Воронежа Вадим Кстенин не поддержал предложение о строительство новой дороги между улицами Тимирязева и Ломоносова — после резкой реакции жителей в социальных сетях. Об этом глава города написал. в своём телеграм-канале 1 августа.

В парке © Алексей Лазарев

Кстенин отметил, что ознакомился с мнением жителей города в связи с проектированием новой дороги между улицами Тимирязева и Ломоносова. Однако, отметил он, развитие улично-дорожной сети не должно происходить за счёт зелёных зон.

«Поэтому идею дорожников спроектировать такую связь по краю особо охраняемой природной территории — дендропарка ВГАУ, который еще называют парком имени Глинки — я не поддержал. Торги на оказание услуг проектирования будут отменены, коллегам поручил подумать над другими мерами по увеличению пропускной способности существующих дорог микрорайона», — написал Кстенин.

Ранее дирекция дорожного хозяйства и благоустройства Воронежа объявила поиск подрядчика на разработку проекта строительства дороги от улицы Ломоносова до улицы Тимирязева. Согласно проекту, автодорогу предполагалось проложить по границе дендропарка ВГАУ. Эти планы вызвали бурю негодования воронежцев в соцсетях.

«Странное понимание «благоустройства» у воронежских чиновников — превращение зелёного города в пыльную пустыню…», — такие комментарии появились в местных пабликах.

Отметим, что в Воронеже готовят к реализации другой скандальный проект — строительство дороги, которая должна соединить улицы Шишкова и Тимирязева. Дорога протяжённость в три километра должна соединить Северный микрорайон с Центральным районом города — той её частью, которая традиционно считалась «зелёной». По замыслу властей, дорога должна решить проблему с заторами в Коминтерновском районе, но вот жители Тимирязева и прилегающих улиц опасаются, что здесь ситуация с заторами только усугубится.