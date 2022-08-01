Москва, , 15:42 — REGNUM Граждан Украины, находящихся в центрах временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ), можно условно поделить на две категории, заявил корреспонденту ИА REGNUMпрофессор кафедры государственного управления и политических технологий ГУУ Владимир Волох.

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«Первые подлежали депортации по запросу правоохранительной системы Украины. Это общая практика, которая касается всех государств: если есть подозрение в совершении уголовного правонарушения — делается запрос.

Вторые должны были покинуть территорию РФ за совершение административных правонарушений на ее территории. Согласно КоАП, такими правонарушениями являются, например, нарушение правил регистрации или осуществление трудовой деятельности без необходимых документов.

Думаю, что в текущих условиях решения судов являются полностью объективными: граница закрыта, консульские учреждения не работают. Ситуация непростая. Возникает вопрос, какие дальнейшие действия предпринять.

Для граждан Украины, совершивших административное правонарушение, Госдума может объявить амнистию. Тех, кого подозревают в совершении уголовного правонарушения, необходимо оставить на территории РФ. На Украине некоторые из них могут быть подвергнуты политическому преследованию.

Полное урегулирование ситуации возможно лишь по окончании специальной военной операции, когда будут восстановлены дипломатические каналы», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, решения о депортации жителей Украины из-за «отсутствия фактической возможности их исполнения» начали отменять суды в России.

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