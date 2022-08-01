Белгород, 1 августа 2022, 15:43 — REGNUM Привлечь общественность к приёмке работ на водных объектах поручил 1 августа на оперативно совещании губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
На очистку русел рек и прудов из областного бюджета выделили более миллиарда рублей, в перечне, сформированном на основе общественных слушаний, — 72 объекта во всех муниципальных образованиях региона. По словам губернатора, приёмка работ должна проходить с участием жителей и с фотофиксацией.
К 1 августа полностью завершены работы на шести объектах. С учётом привлечения дополнительной спецтехники в расчистке задействованы 17 земснарядов.