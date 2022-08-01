Белгород, 1 августа, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Привлечь общественность к приёмке работ на водных объектах поручил 1 августа на оперативно совещании губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

https://belregion.ru Расчистка русла земснарядом

На очистку русел рек и прудов из областного бюджета выделили более миллиарда рублей, в перечне, сформированном на основе общественных слушаний, — 72 объекта во всех муниципальных образованиях региона. По словам губернатора, приёмка работ должна проходить с участием жителей и с фотофиксацией.

«Когда вместе с главами проводились общественные слушания, я перед людьми принимал обязательства по каждому выбранному объекту. Понятно, что наше министерство действует согласно формату отчёта, предусмотренного действующим законодательством, но мне важна общественная оценка. Поэтому поручаю привлечь общественные организации и общественных активистов к приёмке объектов. Мне нужно понимать, с каким настроением жители принимают объект. Потому что после таких работ всё должно измениться в лучшую, а не в худшую сторону», — сказал Вячеслав Гладков.

К 1 августа полностью завершены работы на шести объектах. С учётом привлечения дополнительной спецтехники в расчистке задействованы 17 земснарядов.