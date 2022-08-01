Саратов, 1 августа, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Суд в Саратовской области рассмотрит уголовное дело по обвинению 39 участников организованной группы в совершении более 200 эпизодов мошенничеств, совершенных в интернете. Ущерб от действий банды превысил 1 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет

Установлено, что с целью хищения денег злоумышленники создали интернет-магазин, клиенты которого вместо заказанных ими товаров получали посылки с кусками картона и хозяйственным мылом. Сообщники арендовали склад и организовали работу двух кол-центров в Москве и городе Ртищево Саратовской области.

С осени 2018 по май 2020 года злоумышленники оформили заказы, упаковали и отправили потерпевшим 225 посылок, содержание которых не соответствовало заявленным требованиям.

Как передавало ИА REGNUM ранее, десять жителей Саратова, среди которых были сотрудники различных кредитно-финансовых организаций, использовали мошенническую схему при оформлении кредитов. Через знакомых они находили желающих оформить кредит и получить деньги граждан, выдавали им фиктивные справки о месте работы и сумме дохода.

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