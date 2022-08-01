Новосибирск, 1 августа, 2022, 15:42 — ИА Регнум. В Новосибирской области на расселение граждан из аварийного жилья из бюджета будет дополнительно направлено 1,29 млрд рублей. Изменения в региональную программу на 2019–2023 годы утверждены правительством региона на заседании 1 августа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Ветхое жилье

«Средства позволят добиться выполнения установленных показателей по переселению жителей региона из аварийного жилья в установленные сроки», — уточнил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области Денис Архипов.

Средства пойдут на расселения граждан в Новосибирске, Искитиме, Болотном, Куйбышеве, Татарске, Чулыме, Ташаринском сельсовете Мошковского района, Барышевском сельсовете Новосибирского района.