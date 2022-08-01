Курган, , 15:41 — REGNUM В Курганской области за сутки на 1 августа с коронавирусной инфекцией никого не госпитализировали, по выздоровлении выписали одного. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего за сутки выявлено на 1 августа 19 заражённых коронавирусом курганца, на двух человек меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 1 августа выявлено 105 645 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 103 866 человек, скончались 1444 пациента (ни одного за сутки).

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