Курган, 1 августа, 2022, 15:41 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 1 августа с коронавирусной инфекцией никого не госпитализировали, по выздоровлении выписали одного. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего за сутки выявлено на 1 августа 19 заражённых коронавирусом курганца, на двух человек меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 1 августа выявлено 105 645 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 103 866 человек, скончались 1444 пациента (ни одного за сутки).