Томск, 1 августа, 2022, 15:41 — ИА Регнум. В Томской области за минувшие сутки выявлено 47 новых случаев заражения коронавирусом, 14 из которых госпитализированы в стационары. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 133 472. Скончались от COVID-19 к настоящему времени 870 пациентов.

Победили коронавирус в Томской области, по состоянию на 1 августа, 131 808 человек, в том числе 21 за сутки.