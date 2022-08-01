Лондон, 1 августа, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Банк Англии готовится произвести крупнейшее с 1995 года повышение процентной ставки и объявит о сворачивании стимулирующих мер на сумму £895 млрд, действовавших в последние десять лет, сообщает 1 августа Bloomberg.

(сс) Adrian Pingstone Здание Банка Англии

Этим ужесточением денежно-кредитной политики он рассчитывает обуздать сильнейшую за последние 40 лет инфляцию. Глава банка Эндрю Бейли и его коллеги предупредили, что в 2022 году цены могут подскочить на 11%, что значительно превышает целевой уровень в 2%.

Британский центральный банк также обеспокоен тем, что отстает от других центробанков, особенно от Федеральной резервной системы США, которая на двух последних заседаниях подняла ставку в общей сложности на 1,5 пункта. Банк Англии также надеется, что повышение ставки будет способствовать росту стоимости фунта, который в этом году упал на 10% по отношению к доллару.

«Картина инфляции существенно ухудшилась, и то, что пытается донести до нас глава банка — предстоящее повышение на 50 базисных пунктов, — говорит нам о том, что банк готов к решительным действиям», — считает старший экономист HSBC Bank в Лондоне Лиз Мартинз.

В последний раз Банк Англии повышал процентные ставки на 50 базисных пунктов в феврале 1995 года.