Киев, , 15:37 — REGNUM Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) Mars II получил от Германии киевский режим. Об этом 1 августа написал украинский министр обороны Алексей Резников на своей странице в одной из соцсетей.

РСЗО Sonaz

«Еще один образец дальнобойной артиллерии, РСЗО Mars II из Германии, прибыл на Украину», — отметил он в своём сообщении.

При этом Резников не уточнил, какое именно количество названных РСЗО получил от Германии Киев.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля стало известно, что восемь самоходных гаубиц Krab передаёт Польша Украине, оружие готово к отправке.