Владивосток, 1 августа, 2022, 15:36 — ИА Регнум. В Приморье продолжается ликвидация последствий сильных ливней, обрушившихся на край в ночь на 1 августа — подтоплено несколько населенных пунктов, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Екатерина Корнева ИА REGNUM Дождь

Наибольшее количество осадков выпало в Находке, Лазовском округе и Партизанском районе. Так, в Находкинском округе подтоплено 57 подворий, размыто 12 дорог частного сектора, 17 домов оказались без света. Отмечается, что вода сходит, начинаются восстановительные работы.

Сложная ситуация сложилась в Лазовском округе. Здесь на дороге к Соколовке смыта дорога, поврежден и проезд от Киевки до Заповедного, где находится около 500 человек, в основном, отдыхающие. Нет света в Беневском.

Восстанавливают электричество и в Моряке-Рыболове и Лиственном. Восстановлен мост к селу Михайловка.

Энергетики занимаются ремонтом электросети в Моряке-Рыболове, параллельно туда направлен дизель-генератор. Вернулся свет потребителям Находки, работают электрики и по ряду сел Лазовского округа.

По информации заместителя председателя правительства Приморья Елены Пархоменко, стихия не вызвала серьезного нарушения в работе жилищно-коммунального комплекса. Специалисты отрабатывают точечные вопросы, в частности, занимаются очисткой водопроводной скважины в Ольге.

Значительный объем работ предстоит сделать дорожникам. Как только позволит погода, они приступят к ремонтам дорожного полотна.