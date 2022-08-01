Тбилиси, , 15:36 — REGNUM Рост экономики Грузии в июне составил 7,2% в сравнении с прошлым, годом, а за полугодие данный показатель составил 10,5%. Об этом 1 августа заявил на заседании премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

Ираклий Гарибашвили ITU Pictures

«Я также хотел бы сказать, что, например, в июне оборот предприятий-плательщиков НДС увеличился на 20,4%, а количество вновь зарегистрированных предприятий составило 6641 единицу, что примерно на 36% превышает данные прошлого месяца», — сказал Гарибашвили.

Он заявил, что правительство будет стремиться к тому, чтобы данная динамика развития экономики продолжилась. Премьер-министр подчеркнул, что эти показатели являются «выдающимися» даже для стран Евросоюза.

Напомним, ранее руководитель Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе заявил, что благоприятное влияние на экономику оказал многократный рост объёма денежных переводов из России. Но считает это явление временным, так это вызвано притоком большого числа российских граждан в республику. Как долго они будут оставаться в Грузии, трудно спрогнозировать.

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