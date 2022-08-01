Москва, , 15:35 — REGNUM Деноминация — это уменьшение нарицательной стоимости денег с целью уменьшения их количества. Деноминацию в основном проводят после обесценивания денежных купюр в следствие гиперинфляции, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры Мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления, д. э. н Галина Сорокина.

Денежные купюры Скриншот страницы YouTube nst321221

«С учетом того, что месячный прирост цен в марте 2022 года составил 7,61% и прогноз годовой инфляции по апрельским данным составлял 17,83% многие заговорили о возможной деноминации. А с учетом того, что деноминации, которые еще на памяти народа — 1961 и 1998 годов, проходили не очень гладко, то данные заявления люди реагируют болезненно.

Проблема низкой реальной стоимости денег заключается в необходимости использования для оплаты большого количества наличных денег, а соответственно в необходимости постоянного обновления большого объема наличных денежных купюр.

Деноминацию оптимально проводить тогда, когда в результате деноминации стоимость вновь напечатанных купюр нового образца с учетом более высокого уровня защиты будет ниже стоимости обновления существующих денежных знаков. Предпосылок для проведения деноминации на сегодня нет, и вот почему:

Во-первых, прогнозная годовая инфляция по состоянию на сегодня не превышает 15,5%, а в июне средние цены за месяц вообще снизились на 0,35%.

Во-вторых, рост безналичных платежей. Рост безналичных платежей, развитие национальной платежной системы с привлекательными предложениями по кэшбеку и скидкам при использовании карты «Мир», оплата с помощью QR-эквайринга и т.д. снижает востребованность наличных денег, тем самым уменьшая оборачиваемость бумажных денег и сокращая расходы на их обновление.

В-третьих, стоимость проведения деноминации. Объем наличной денежной массы по состоянию на 1 июля 2022 года составляет 14 трлн рублей. Несмотря на рост безналичных платежей объем денежной массы постоянно растет, что обуславливается не только инфляцией, но и недоверием граждан банковскому сектору и накоплению наличных денег.

При проведении деноминации большая часть купюр необходимо будет одномоментно (или в продолжение ограниченного времени) заменить. И, даже с учетом того, что при деноминации чаще всего заменяют крупные купюры, их доля в общем объеме денежной массы составляет 86% (35% — 5000 рублевые купюры, 4% - 2000, 21% - 1000, 7% - 500, 2% - 200, 17% - 100).

И, хотя стоимость производства купюр не разглашается, по данным экспертов стоимость производства одной купюры может составлять от 0,6-2 рублей до 10-15 рублей в зависимости от номинала и степени защиты. Помимо производства новых купюр для проведения деноминации необходима масштабная информационная кампания, что также увеличивает стоимость проведения деноминации», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM , предположения о деноминации, возникшие на фоне модернизации банкнот Банком России, опроверг зампред Центробанка Сергей Белов.

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