Джакарта, 1 августа, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Индонезийская компания PT Bio Farma стремится завершить серию клинических испытаний третьей фазы вакцины против COVID-19, чтобы Индонезия могла иметь собственную вакцину против коронавируса ко Дню независимости, сообщает Antara.

(сс) A-C-K Флаг Индонезии

Компания зарегистрировала результаты третьей фазы клинических испытаний индонезийской вакцины.

«Надеюсь, 17 августа 2022 года в Индонезии уже будет вакцина индонезийского производства», — заявил президент-директор Bio Farma Уорсти Басиир в Бандунге, Западная Ява.

Как сообщало ИА REGNUM, глава секретариата президента Индонезии Буди Хартоно призвал общественность начать вывешивать красно-белый флаг и другую атрибутику, чтобы отметить 77-ю годовщину независимости Индонезии.