Салехард, 1 августа, 2022, 15:35 — ИА Регнум. На Ямале за сутки на 1 августа с коронавирусной инфекцией госпитализировали одного человека, по выздоровлении выписали 12. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

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Всего за сутки выявлен 1 августа 31 заражённый коронавирусом ямалец, на пять человек меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии на Ямале на 1 августа выявлен 137 819 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 136 373 человека, скончались 1043 пациента (ни одного за сутки).