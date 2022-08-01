Брюссель, , 15:40 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал отправление из одесского порта первого судна с украинским зерном. Турцию он поблагодарил за «ключевую роль» в этом вопросе.

Йенс Столтенберг Nato.int

Судно с 26 тыс. тонн кукурузы отправилось из порта Одессы в Ливан утром 1 августа. Как сообщало ИА REGNUM, выход судна подтвердили в российском Министерстве обороны.

«Приветствую отправку первой партии украинского зерна из Одессы в рамках сделки при посредничестве ООН. Я благодарю нашего союзника Турцию за её ключевую роль», — написал Столтенберг в Twitter.

Генсек альянса также заявил о «решительной поддержке» союзниками по НАТО полной реализации соглашений, направленных на смягчение мирового продовольственного кризиса.

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