Донецк, 1 августа 2022, 15:34 — REGNUM Украинские боевики обстреляли четыре населенных пункта в Донецкой Народной Республике, сообщили 1 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Так, в 14:10 мск боевики ВСУ обстреляли Горловку, выпустив 10 мин калибра 120 мм. Спустя 15 минут украинские каратели выпустили по Новобахмутовке пять мин калибра 120 мм.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 1 августа украинские боевики обстреляли населенный пункт Озеряновка в Донецкой Народной Республике.
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