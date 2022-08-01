Донецк, 1 августа, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли четыре населенных пункта в Донецкой Народной Республике, сообщили 1 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Так, в 14:10 мск боевики ВСУ обстреляли Горловку, выпустив 10 мин калибра 120 мм. Спустя 15 минут украинские каратели выпустили по Новобахмутовке пять мин калибра 120 мм.

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 14:35 — н. п. Нелеповка — н. п. Озеряновка: выпущено 3 снаряда калибра 152 мм; 14:55 — н. п. Курдюмовка — н. п. Гольмовский: выпущено 5 снарядов калибра 122 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 1 августа украинские боевики обстреляли населенный пункт Озеряновка в Донецкой Народной Республике.

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