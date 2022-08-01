Липецк, , 15:33 — REGNUM Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело по факту нарушения прав граждан с ограниченными возможностями в Липецкой области. Об этом 1 августа сообщила пресс-служба ведомства.

Тюрьма Дарья Антонова © ИА REGNUM

В интернете было опубликовано видеообращение, в котором проживающие во Введенском геронтологическом центре инвалиды просят о помощи. Они пожаловались на проблемы с питанием, медицинским и социальным обслуживанием. По их словам, они лишены денежных средств и не могут выходить за пределы учреждения.

Председатель Следственного комитета России поручил незамедлительно возбудить уголовное дело по факту нарушения прав граждан и представить доклад о принятых мерах по восстановлению их прав.

Проверку по данному факту также проводит региональная прокуратура.