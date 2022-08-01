Кемерово, 1 августа, 2022, 15:30 — ИА Регнум. В Кемеровской области пройдёт медиамарафон, во время которого планируется собрать средства на восстановление Горловки. Об этом сообщили в правительстве региона.

Фото: Администрация Горловки Граффити с изображением Богородицы с младенцем на здании техникума в Горловке

«15 августа пройдет медиамарафон «Кузбасс — Донбассу». В поддержку Горловки выступят известные кузбассовцы, своим мнением поделятся люди на улицах. Будет организована трансляция», — уточняется в официальном сообщении.

Отмечается, что жители области уже перечислили на восстановление инфраструктуры города 6 млн рублей. Также кузбассовцы собрали вещи, продукты питания и книги.