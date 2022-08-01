Москва, , 15:28 — REGNUM Масштабные беспрецедентные и всеобъемлющие санкции в отношении российской экономики имели один, но значительный недостаток — не было сделано никаких оценок потенциальных обратных эффектов этих ограничений, заявил корреспонденту ИА REGNUM доктор экономических наук, профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ранее предполагалось, что если санкции вводятся широкой группой стран и координируются с крупнейшими международными партнерами, то они будут достаточно эффективны в отношении страны-мишени.

Реальность же, как оказалось, совсем другая: сегодня страны как никогда раньше взаимосвязаны по каналам международной торговли и участия в глобальных цепочках создания стоимости, поэтому эффекты от таких санкционных ограничений могут быть обоюдонегативными и даже в большей степени затрагивать страны-отправители, чем страны-мишени.

Помимо того, что санкции США и ЕС в отношении России неизбежно подталкивают вводимые их страны к экономической рецессии, они также создают риск для поставок энергоносителей и продовольствия на мировой рынок, причем самое плохое — в том, что эта проблема, по всей видимости, станет хронической, долгосрочной, а это уже — вызов для устойчивого развития всей системы международной торговли.

Нарративы, продвигаемые странами Запада по поводу вводимых ими экономических санкций, уже становятся малоубедительными даже для самих этих стран. Ограничение импорта энергоносителей из России будет вести всё к новым и новым ценовым шокам конфликта, и этого будет достаточно для поддержания рецессии в западных странах, особенно в ЕС.

Ожидаемая рецессия в Германии, в частности, быстро и негативно скажется на экономике многих других стран ЕС, которые тесно взаимосвязаны с Германией.

В свою очередь, поиск новых источников поставок энергоносителей, в частности, газа, требует от ЕС новых инвестиций, однако доверие инвесторов снижается, а инвестиционные рейтинги этих стран ухудшаются. В условиях надвигающегося кризиса, например, инвестиции в строительство новых СПГ-терминалов будет весьма малопопулярным мероприятием, и вряд ли в ЕС найдутся страны, которые отважатся на такие масштабные капиталовложения в условиях рецессии, когда необходимо решать множество других экономических проблем.

Когда уже прошло несколько раундов антироссийских санкций и когда стало ясно, что краткосрочные эффекты этих санкций почти нулевые, как США, так и страны ЕС будут с осторожностью разрабатывать новые пакеты санкционных мер.

Новые меры, скорее всего, будут носить «демонстративный» характер, а их ожидаемые эффекты будут уменьшаться.

В любом случае, с учетом приближающегося энергетического и продовольственного кризиса, а также принимая во внимание, что по энергоносителям, продовольствию, металлургической продукции нельзя быстро заместить российские поставки, страны ЕС будут стремиться к разработке некоторых альтернативных, скрытых конструкций сотрудничества с Россией, дабы максимально снизить риски для собственной экономики.

С другой стороны, Кремль в последнее время посылает довольно четкие сигналы о том, что не собирается восстанавливать разрушаемые ЕС связи, поэтому это в долгосрочном плане будет оказывать серьезное давление на европейскую экономику, даже по мере завершения специальной военной операции», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, западные страны воздерживаются от введения новых санкций против России из-за страха усугубления мирового энергетического кризиса.

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