Минск, 1 августа 2022, 15:28 — REGNUM Белоруссии интересен опыт Великобритании в экономической сфере, в то время как британская политика Минску «абсолютно не нужна», заявил 1 августа президент республики Александр Лукашенко во время назначения замглавы администрации президента Максима Ермоловича, который ранее работал в должности посла Белоруссии в Великобритании.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее во время рабочей поездки в Слуцкий район 29 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко предположил, кто может стать его преемником.
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