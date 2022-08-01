Минск, 1 августа, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Белоруссии интересен опыт Великобритании в экономической сфере, в то время как британская политика Минску «абсолютно не нужна», заявил 1 августа президент республики Александр Лукашенко во время назначения замглавы администрации президента Максима Ермоловича, который ранее работал в должности посла Белоруссии в Великобритании.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

«Опытный, грамотный, современный человек. И понюхавший, что такое Запад. Убежденный и понимающий, что надо делать в Беларуси, увидев одну из передовых стран мира — и то, что там плохо, и то, что хорошо в Великобритании. Естественно, много хорошего, особенно с точки зрения экономики. Политика нам английская абсолютно не нужна. Мы не собираемся ее копировать. Это, наверное, он тоже освоил. А вот экономика, финансовая сфера — это очень важно», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во время рабочей поездки в Слуцкий район 29 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко предположил, кто может стать его преемником.

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