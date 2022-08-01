Москва, 1 августа, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс, который попал в одну из европейских клиник, скоро встанет на ноги. Такую уверенность выразил брат политика, декан факультета россиеведения Института социальных наук Игорь Чубайс.

Иван Шилов ИА REGNUM Анатолий Чубайс

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«Поправляется, всё будет нормально, не волнуйтесь», — подчеркнул он в беседе с телеканалом «Звезда».

Чубайс отметил, что его брат — «парень крепкий», у него нет никаких хронических заболеваний.

«Всё будет в порядке. Это все, что я могу сказать», — рассказал Игорь Чубайс.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля бывший гендиректор «Роснано» Анатолий Чубайс, у которого внезапно начали отниматься руки и ноги, был госпитализирован с диагнозом синдром Гийена-Барре в одну из больниц Европы.

По данным издания Corriere della Sera, Чубайс почувствовал недомогание во время своего отдыха на Изумрудном побережье в итальянском городе Сардиния.

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