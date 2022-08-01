Тюмень, 1 августа, 2022, 15:27 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки зафиксировано 49 выздоровевших и 14 госпитализированных с COVID-19. Об этом сообщает 1 августа региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки на 1 августа коронавирус выявили у 94 тюменцев. Это на 74 человека меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 1 августа коронавирус выявили у 193 828 человек, выздоровели 188 434 пациента, скончались 4339 (ни одного человека за сутки).